Jandarma ekipleri, 452 kök kenevir ele geçirdi

Sakarya İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, uyuşturucu üreticilerine göz açtırmıyor. Ekipler, Akyazı ilçesi Küçücek Mahallesi’nde yapılan arama faaliyetinde Z.Ç. ve Z.Ç. isimli şahısların evinde, bahçesinde ve fındıklığında arama yaptı. Yapılan aramada fındık bahçesi içerisinde beş ayrı alanda araziye ve saksılara dikilmiş toplam 452 kök kenevir ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli Z.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheli Z.Ç.’nin ise yakalama çalışmalarına devam edildiği belirtildi.