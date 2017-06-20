Jandarma ekipleri tombala oynayanlara baskın düzenledi

Alınan bilgilere göre, Karasu ilçesi Kurudere Mahallesinde jandarma ekipleri tombala adı altında yasa dışı kumar oynatılmasıyla ilgili yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde mahallede bulunan İ.Ö. isimli şahsa ait kahvehaneye operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda toplam 903 adet tombala pulu, 38 adet tombala kartı, 90 adet tombala taşı ve bir adet kuru sıkıdan bozma ruhsatsız tabanca ve 9 milimetre çapında 8 adet fişek ele geçirildi.

Kahvehane ve ruhsatsız tabanca sahibi İ.Ö. hakkında idari işlem yapıldığı öğrenildi.