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Jandarmadan Akyazı'da silah baskını

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptıkları operasyonda 9 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptıkları operasyonda 9 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma İstihbarat Timleri ile Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Akyazı ilçesi Topağacı Mahallesi'nde A.Y., L.Y., isimli şahısların evlerinde arama yaptı. Yapılan aramada 9 adet kuru sıkı tabanca, bu tabancalara ait bin 500 adet fişek, 150 adet 7,65 milimetre çapında dolu tabanca fişeği ele geçirildi. Arama sonrası A.Y ve L.Y. isimli şahıslara adli işlem uygulandığı belirtildi.

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