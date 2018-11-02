Jandarmadan Ekim ayında da uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ekim ayında gerçekleştirdikleri uyuşturucu operasyonları kapsamında yakalanan 73 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Narkotik timleri uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına karşı kararlı operasyonlarına devam ediyor. Jandarma ekipleri Ekim ayı içerisinde Adapazarı, Söğütlü, Ferizli ve Karasu olmak üzere 39 ayrı noktada uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda 233 kilo 672 gram kubar esrar, 677 gram kenevir tohumu, 6 gram bonzai, 70 adet captagon uyuşturucu hap, 11 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet ruhsatsız av tüfeği, 258 adet çeşitli çapta mühimmat ve 7 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 73 şüpheli yakalandı. Jandarmada ki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 73 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 64 şüphelinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.