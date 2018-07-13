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13 Temmuz 2018 10:02

Jandarmadan kenevir operasyonu: 3 gözaltı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde ormanlık alanda kenevir yetiştirebilmek için yaşam alanı kuran 3 şüpheli yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadan kenevir operasyonu: 3 gözaltı

13 Temmuz 2018 10:02


Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Asırlar Mahallesi’ne yakın ormanlık alanda üç ayrı noktaya kenevir ekildiği bilgisini alan Narkotik ekipleri ve Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ortaklaşa operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda ormanın üç farklı alanında kenevir ekili olduğu ekiplerce tespit edildi. Yapılan operasyonda kenevir yetiştiricilerinin bahçelerin başına silahlı nöbetçiler diktiği, aynı zamanda kendilerine yaşam alanı oluşturduklarını belirlendi. Yapılan baskında 408 kök Hint keneviri, 140 gram esrar maddesi, 140 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız 7,65 milimetre tabanca ve 15 adet fişeği, 1 adet ruhsatsız 9 milimetre tabanca ve 5 adet fişeği, 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, 1 adet hassas terazi, 2 adet çadır ve yaşam malzemeleri, kenevir ekimi ve kullandıkları tarım araçları, çapa, budama makası ve testerenin de içinde bulunduğu çok sayıda malzeme ele geçirildi.


Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Y.E., H.G., ve M.B. isimli şahıslar gözaltına alındı.




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