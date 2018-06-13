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13 Haziran 2018 12:18

Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine bayram öncesi operasyon

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine bayram öncesi operasyon

13 Haziran 2018 12:18


Sakarya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar sürüyor. Uyuşturucu tacirlerine karşı yapılan operasyonlar kapsamında ekiplerce Haziran ayının ilk 10 gününde 17 şüpheli yakalandı.


Operasyonlarda; 32 gram kubar esrar, 5 gram bonzai, 587 kök kenevir, 2 adet uyarıcı extacy hap, 5 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca, 2 adet av tüfeği ve tabancalara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.


Sakarya Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturuculara karşı başlatmış oldukları etkin mücadeleye aralıksız devam edecekleri bildirildi.




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