Justinianus Köprüsü UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde

Türkiye’den yalnızca 78 eserin bulunduğu listede bin 500 yıldır ayakta duran tarihi Justinianus Köprüsü de yer aldı. Justinianus Köprüsü’nün UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilebilmesi için, uzun soluklu bir çalışma ortaya koyduklarını ve çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Aralık ayında Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından ihalesi yapılan restorasyon çalışmalarının belediyenin girişimleri sonucunda gerçekleştiğini ifade etti. Restorasyon çalışmaları kapsamında uygulanacak olan köprü aydınlatma projesinin de Serdivan Belediyesi tarafından projelendirilerek KGM’nin restorasyon çalışmalarına dahil edildiğini vurgulayan Başkan Alemdar, “Bu görkemli yapıya hak ettiği değeri tekrar kazandırabilmek için bir taraftan girişimlerde bulunurken, diğer taraftan da bin 500 yıllık tarihi yolculuğun hikayesini belgesel haline getirerek buradaki manevi değeri evrensel bir dilde anlatmaya çalıştık” dedi.

Kültürel varlıkların bir başına çok fazla anlam ifade edemeyeceğini, ancak ve ancak insanla birlikte yaşarlarsa topluma hizmet etmiş olacaklarını belirten Alemdar, “Birçok tarihi olaya şahitlik eden Justinianus Köprüsü’nü tekrar insanlığa kazandırarak, gelecek nesillerimize aktarmak istiyoruz. Bunun aşamalarından birisi olan geçici listeye girmekle de hedefimize bir adım daha yaklaşmış bulunmaktayız. İnşallah ülkemiz adına güzel bir başarıya imza atacağız” diye konuştu.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer almanın önemine de değinen Alemdar, geçici listenin asıl listeden önceki son aşama olduğunu söyleyerek, “Listede yer bulabilen eserler bulundukları bölgeyi bir turizm merkezine dönüştürürken, ulusal anlamdaki etkilerinin yanı sıra uluslararası alanda da bir marka haline geliyorlar. Bu markanın bir parçası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Justinianus Köprümüzün, başta Serdivan olmak üzere şehrimize ve ülkemize katacağı değerle birlikte bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul edilecek olması bizleri en çok heyecanlandıran noktadır” şeklinde konuştu.