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31 Aralık 2016 12:00

Kaçak avcılığa geçit yok

Kaçak avcılığa geçit yok

31 Aralık 2016 12:00

Sakarya’da kaçak av yaptığı tespit edilen 7 kişiye 3 bin 640 TL idari para cezası kesildi.
Sakarya Şube Müdürlüğü Av Koruma kontrol ekipleri, il genelinde usulsüz ve yasak avcılığı engellemek, doğal hayatı korumak amacıyla koruma kontrol faaliyetlerine gece gündüz devam ediyor. Ferizli, Söğütlü, Hendek ve Akyazı ilçelerinde yapılan koruma kontrol çalışmalarında 45 belgeli avcı denetlendi. Ayrıca kaçak av yaptığı tespit edilen 7 şahsa avcılık belgesi olmadan avlanmaktan toplam 3 bin 640 TL idari para cezası uygulandı.
Sakarya Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Müdürlük olarak önceliğimiz avcı bilincinin arttırılması paralelinde yaban hayatının ve doğanın korunmasıdır. Yasa dışı avcılık yapanlar ve kota almadan avlananlar hakkında işlem yapılacak olup kaçak avcıların, yasal avcıların aleyhine yaptıkları hak gaspını en aza indirmeyi hedefliyoruz” ifadeleri kullanıldı.



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