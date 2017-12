Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi Sakarya’da kutlandı

yıl dönümü ve 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla Sakarya’da tören düzenlendi.

Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının verilmesinin 83. yıl dönümü tüm ülkede olduğu gibi Sakarya’da da kutlandı. Kent Meydanında düzenlene törende, Türk Kadınlar Birliği (TKB) Sakarya Şubesi Başkanı Tevhide Yağan ve yönetimi Atatürk Anıtına çelenk sundu. Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından TKB Sakarya Şube 2. Başkanı Nurçin Süzen yaptığı açıklamada, “Kadının, toplum içinde var olmak için mücadele ettiği ülkemizde, yaşamın her alanda büyük sorumluluk yüklenen, gelecek kuşakların yetiştirilmesinden en büyük pay sahibi olan Türk kadınların sahip olduğu hakların bilincine varmalı ve sonunda kadar sahip çıkarak sesini duyurmalıdır. Bizler, ülkenin geleceğinin belirlenmesinde ve gelişme yolunda atılacak tüm adımlarda görev almalı, yeniliklerin öncüsü olmalı, siyasal yaşamda etkinliğini arttırmalı ve ülke yönetiminde daha fazla söz sahibi olmalıyız. Bugün ve her zaman hayatın her alanında söz, yetki, karar ve politika üretim mekanizmalarında eşit temsiliyet sağlanınca kadar bu taleplerimizin takipçisi olacağız” dedi.

Program toplu fotoğraf çekimi sonrasında sona erdi.