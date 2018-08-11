Kadriye Binek Camii dualarla açıldı

Caminin açılış törenine AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adem Kümbet, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Serdivan İlçe Kaymakamı Muhsin Çatmadım, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, Serdivan İlçe Müftüsü Ömer Yay, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.500 metrekare alana inşa edilen caminin aynı anda 960 kişiye hizmet vereceğini belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Serdivanımızı hemşehrilerimizle birlikte inşa etmeye devam ediyoruz. İlçemiz her geçen gün planlı bir şekilde büyüyor, gelişiyor. Amacımız ilçemizin her noktasında vatandaşlarımıza en güzel hizmeti sunmak. Bu güzel yapının Serdivanımıza kazandırılmasında emeği geçen tüm hayırsever vatandaşlarımıza da tekrar teşekkür ediyoruz. Kadriye Binek Camii Serdivanımıza, Orta Mahalleli hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de hayırlı olsun temennisinde bulunarak emeği geçen tüm hayırseverlere teşekkür ettiğini belirtti. Dua ve kuran-ı kerim tilavetinin ardından kurdele kesen misafirler sonrasında hizmete giren camiinin içini gezerek ilçe müftüsü Ömer Yay’dan ibadethane ile ilgili bilgi aldı.