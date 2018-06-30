Kadroya geçen işçilere oryantasyon eğitimleri devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) bünyesinde yeni düzenleme kapsamında kadroya geçen işçilere yönelik oryantasyon eğitimleri devam ediyor. Bu kapsamda ilçe şube müdürlükleri personellerine yönelik eğitimlere başladıklarını söyleyen SASKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Zeki Koç, “Geyve-Taraklı-Pamukova Şube Müdürlüğü’nden sonra Ferizli-Söğütlü-Kaynarca Şube Müdürlüğü ve Karasu-Kocaali Şube Müdürlüğü personellerimizle de bir araya geldik. Diğer şube müdürlüklerinde bulunan çalışma arkadaşlarımızla da buluşacağız" dedi.

Oryantasyon eğitimlerinin hem kuruma hem de personele katkı verdiğini ifade eden Koç, "Eğitimler ile kurumun organizasyon yapısını, misyonunu, vizyonunu, hizmet alanlarını, işin kanuni yönlerini ve çalışan haklarını personellerimizle paylaşıyor, onlardan gelen soruları cevaplandırıyoruz. Bu eğitimlerimizin amaçlarından biri kurumsal aidiyeti üst seviyeye çıkarmak. Bizler değişen ve gelişen dünyamızda eğitimlerin sürekliliğine ve gerekliliğine yürekten inanıyoruz. Bu doğrultuda en doğru eğitimi en doğru zamanda vermeyi, böylece vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetin kalitesini her geçen gün daha ileriye taşımayı hedefliyoruz” diye konuştu.