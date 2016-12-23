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23 Aralık 2016 15:14

Kafasından vurulan köpek hayata tutundu

Kafasından vurulan köpek hayata tutundu

23 Aralık 2016 15:14

Sakarya’da bir hayvanseverin yaralı halde bularak veterinere götürdüğü köpek hayata tutundu. Yapılan incelemede köpeğin kafasından silahla vurulduğu tespit edildi.
Geyve ilçesi Alifuatpaşa Mahallesi’nde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla kafasından vurulan sokak köpeği, yoldan geçen bir hayvanseverin bulmasıyla hayata tutundu. Ağır yaralı sokak köpeği Geyve ilçesinde özel bir kliniğe götürülerek tedavi altına alındı. Köpeğin tedavisini gerçekleştiren Veteriner Hekim Mahmut Kaya, köpeğin ameliyat edildiğini ve hayati riskinin bulunmadığını söyledi.



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