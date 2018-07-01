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01 Temmuz 2018 16:01

Kafeterya yangınında gözaltına alınan şüpheli adliyede

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde sahil bölümünde bulunan 10 kafeterya yangını olayıyla ilgili polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kafeterya yangınında gözaltına alınan şüpheli adliyede

01 Temmuz 2018 16:01


Sapanca Sahili’nde bulunan 10 kafeteryada dün sabah saat 04.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahale etmesine rağmen, çıkan yangında 10 kafeterya yanarak küle döndü. Yaşanan olay sonrası polis ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında incelenen güvenlik kamerası kayıtları sonrasında kundaklama şüphesiyle C.Ş. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı geçirildiği sağlık kontrolü sonrasında adliyeye sevk edildi.




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