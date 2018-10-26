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Kaldırıma çarpan araç devrildi: 1 ölü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.


Kaza, Adapazarı İlçesi Büyük Hataplı Mahallesi mevkinde meydana geldi. Kaynarca istikametinden Adapazarı istikametine gitmekte olan Gökhan Karakuş idaresindeki 41 UP 142 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında ilk olarak yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Daha sonra yön tabelasına çarpan otomobil devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.


Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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