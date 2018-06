Kaliteli fındık yetiştir, ödülü kap

İyi bir fındığın çıkması için üreticiye teknik destek veren Ferrero Fındık, fındık üretilen illerde görev yapan basın mensuplarına yönelik iftar programları düzenledi. İftar programları Sakarya ve Düzce ile devam etti. Sakarya basını ile yapılan son buluşmaya Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin de katıldı. Ferrero Fındık Türkiye Tarım Direktörü Ersin Arısoy, Değerli Tarım uygulamaları ile kaliteli ve yüksek randımanlı fındığın yetiştirilmesi için çaba sarf ettiklerini belirtti.

“Yüksek randımanlı fındık için çalışıyoruz”

Üreticiye en iyi tarım tekniklerini öğretmek olduğunu söyleyen Ferrero Fındık Türkiye Tarım Direktörü Ersin Arısoy, Türkiye’de 5 yıldan beri 65 ziraat mühendisi ve 21 sosyal çalışma uzmanı ile uygulanan proje ile yaklaşık 35 bin çiftçiye eğitim verildiğini, son 1 yılda 12 bin 500 çiftçinin bahçelerinin ziyaret edildiğini belirtti. Arısoy, “Yapmak istediğimiz fındık üreticisine en iyi tarım tekniklerini, en doğru şekilde öğretebilmektir. En kaliteli fındığın çıkması için elimizden geldiğince teknik destek veriyoruz. Türkiye’de ne kadar kaliteli fındık olursa, üretici için de, Ferrero için de o kadar iyi olacaktır. İyi tarım tekniklerini uygulayabildiğimiz her bahçede verim ve kaliteli üretim artıyor ve 1 yıl sonra diğerlerine örnek oluyor. Her bölgede örnek bahçelerimiz var. Elimizden geldiği ölçüde kaliteli fındık, yüksek randımanlı fındık için çalışıyoruz. İlk kez geçen yılki alımlarımızda kaliteli fındığı ödüllendirmek için bir miktar fiyat farklılığı uyguladık. Bu uygulama devam edecek. Ferrero kaliteli fındığa belli bedel ödemeye hazır. Çünkü Ferrero’nun ürünlerinde her zaman dikkat edilen nokta kalitedir” diye konuştu.