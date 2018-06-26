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26 Haziran 2018 12:59

Kamyon ile cip çarpıştı: 2 yaralı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde kamyon ile çarpışan cip yol kenarında bulunan araziye uçtu.

Kamyon ile cip çarpıştı: 2 yaralı

26 Haziran 2018 12:59

Araç içerisinde sıkışarak yaralanan baba ve oğlunu itfaiye ekipleri kurtardı.


Kaza, Erenler ilçesi Kayalar Mahmudiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Reşitbet mevkiinde S.Ö. idaresindeki 16 NFR 25 plakalı cip kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle cip yol kenarında bulunan araziye uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği Kırım Ekipleri, sürücü S.Ö. ve araç içerisinde bulunan oğlu O.Ö.’yü sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.




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