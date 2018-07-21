Kaza, Akyazı ilçesi D-100 karayolu Ormanköy ışıkları mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet T. idaresindeki 54 TV 672 plakalı kamyon, trafik ışıklarında duran 06 GA 4698 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kamyonun adeta biçtiği otomobildeki 3 kişi yaralandı. Arka kısmı kağıt gibi ezilen otomobilde sıkışan yaralılar için olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.