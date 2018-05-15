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15 Mayıs 2018 03:10

Kamyon kabininde sıkışan sürücü 4 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde şarampole yuvarlanan tomruk yüklü kamyonun kabininde sürücü sıkıştı.

Kamyon kabininde sıkışan sürücü 4 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı

15 Mayıs 2018 03:10

Yaralı sürücüyü kurtarmak için UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri seferber oldu.


Kaza, D-140 karayolu Akyazı ilçesi Dokurcun çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Yarımbaş idaresindeki 54 HV 786 plakalı tomruk yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü tonlarca ağırlığındaki tomruklarım ezdiği kabinde sıkıştı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonun kabininde sıkışan yaralıyı kurtarmak için büyük çaba sarf eden ekipler, UMKE ekiplerinden de destek istedi. Çok sayıda vatandaşında seferber olduğu kurtarma operasyonunda ekiplerce dev tomruklar kesildi. Yaralı sürücü sıkıştığı kabinden yaklaşık 4 saatlik süren çalışmalar sonucunda kurtarıldı. Sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı Furkan Yarımbaş, olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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