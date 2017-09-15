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15 Eylül 2017 15:50

Kamyon şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan kamyon şarampole yuvarlandı.

Kamyon şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

15 Eylül 2017 15:50

Kazada, kamyon sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Sapanca ilçesi TEM Otoyolu Kırkpınar Mahallesi mevkiinde İstanbul istikametine giden E.A. idaresindeki 38 VF 018 plakalı çatı kaplama malzemesi yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bariyerleri yıkarak şarampole yuvarlandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kamyonun kabininde sıkışarak yaralanan sürücü yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü E.A. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.




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