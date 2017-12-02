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02 Aralık 2017 00:21

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde kamyonet ile motosiklet çarpıştı.

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

02 Aralık 2017 00:21

Kazada, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, kamyonet sürücüsü de yaralandı.


Kaza, Erenler ilçesi Kamışlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Orhan K. idaresindeki 54 ZE 708 plakalı kamyonet ile Mustafa Uzun idaresindeki 54 EM 403 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa Uzun ve kamyonet sürücüsü Orhan K. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Uzun, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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