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11 Ağustos 2018 20:26

Kamyonet sürücüsü kaza yaptı yol trafiğe kapandı

Karasu-Adapazarı yolunda kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.

Kamyonet sürücüsü kaza yaptı yol trafiğe kapandı

11 Ağustos 2018 20:26

Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Karasu-Adapazarı yolu üzeri Ferizli mevkilerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karasu istikametinden Adapazarı istikametine gitmekte olan Enes Y. kontrolündeki kamyonet direksiyon hakimiyetini kaybedince takla attı. Kamyonetin arkasından gelen ve ismi öğrenilemeyen W 37314 F plakalı araç sürücüsü takla atan kamyonete çarpmamak için direksiyonu kırınca tretuvara çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Enes Y. yaralanırken, yabancı plakalı araç sürücüsü yara almadan kurtuldu. Diğer sürücülerin ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kamyonet sürücüsüne yapılan ilk müdahalenin ardından Ferizli İlçe Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza yapan kamyonet nedeniyle durma noktasına gelen trafik aracın yoldan kaldırılmasıyla tekrar normal seyrine döndü.


Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.




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