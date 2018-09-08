Kamyonet yunus polisleriyle çarpıştı: 2 polis yaralı

Kazada 2 polis yaralandı.
Kaza, Adapazarı ilçesi Çark Caddesi Kent park mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere gör, şehir merkezi istikametine giden R.A. idaresindeki 61 EA 129 plakalı kamyonet Serdivan istikametine giden motosikletli yunus polisleriyle çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında D.C. O.B. isimli 2 polis yaralandı. Durumu gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralı polislere ilk müdahaleyi yapmasının ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavini altına aldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.