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24 Şubat 2018 12:50

Kanalizasyon kirliliğine dikkat çektiler

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Sezar Ercan, kanalizasyon şebeke hatlarının kirletilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Kanalizasyon kirliliğine dikkat çektiler

24 Şubat 2018 12:50


SASKİ’nin şehir genelinde yaptığı çalışmalarla dört bir yanda kanalizasyon altyapısı ve atıksu arıtma tesisleri inşa ettiğini söyleyen Ercan, “Şehrimiz için en iyi şekilde projelendirdiğimiz, son derece modern, entegre bir atıksu altyapısı kuruyoruz. Çevreye gösterdiğimiz saygının en büyük nişanelerinden olan bu yatırımlarımız ile atıksuları en iyi şekilde toplayıp dünya standartlarında bir kalite ile arıtıyoruz. Kanalizasyon şebekelerine atılan katı atıklar, hatlarda zaman zaman tıkanmalara, arıtma sistemlerinin zarar görmesine neden oluyor. Hatta karışan atık yağlar kanalizasyon sistemine ciddi zararlar veriyor. Bu nedenlerden dolayı hatlarda taşmalar yaşanıyor” diye konuştu.



“Periyodik bakımlar yapılıyor”


İnşa ettikleri kanalizasyon ağını en iyi şekilde koruduklarını vurgulayan Ercan, “Hatlarımızın büyük bölümü sorunsuz bir şekilde hizmet veriyor. Periyodik bakımlar ve temizlik işlemleri titizlikle yürütülüyor. Yüksek teknolojiye sahip kanal görüntüleme sistemlerimizle sorunlu noktaları tespit ederek gerekli iyileştirme ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Tüm bunların yanı sıra kanalizasyon hatlarının en güzel şekilde işlevini yerine getirmesi noktasında vatandaşlarımıza da bazı görevler düşüyor. Suyun içerisinde erimeyen ya da suyun akışını engelleyen pet, cam ve teneke şişeler, kumaş parçaları, saç, kum, atık yağlar hatta araba lastiği, giyim eşyaları ve konserve kutuları gibi materyallerin kanalizasyona döküldüğünü görüyoruz. Atılan bu söz konusu malzemeler suyun akışını engellemekte, belirli noktalarda tıkanmalara neden olmakta, arıtma sistemlerine zarar vermektedir. Vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet bekliyoruz. Kanalizasyon çöp değildir” ifadelerini kullandı.




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