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16 Haziran 2017 17:16

Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri sporculara ev sahipliği yapmaya devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sakaryaspor altyapısına kazandırılan Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri farklı yaş kategorilerinden genç sporculara hizmet sunmaya devam ediyor.

Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri sporculara ev sahipliği yapmaya devam ediyor

16 Haziran 2017 17:16

Sakaryaspor Altyapı Koordinatörü Tamer İlaçan tesislerle birlikte altyapı faaliyetlerinin nitelik ve nicelik kazandığını ifade etti.


Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri çeşitli yaş gruplarından sporculara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Tesisler ve altyapı faaliyetleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Sakaryaspor Altyapı Koordinatörü Tamer İlaçan, sadece Sakaryaspor’un değil tüm Sakarya’nın alt yapısı olabilmek için uğraştıklarını söyledi. Tesislerin faaliyete girmesiyle birlikte altyapıda başarı ve şampiyonlukların gelmeye başladığının altını çizen İlaçan, “Akademi Ligi’nde 7 şampiyonluk elde ettik. U16 ve U19 kategorilerinde mücadele eden takımlarımız Türkiye Şampiyonası’nda ikinci oldular. Tesislerimiz gençlerin spor yapmasına son derece uygun. Genç sporcularımız burada her türlü aktiviteyi yapabiliyorlar. U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17 ve U19 kategorilerinde 200’ün üzerinde sporcumuz altyapımız çatısı altında yer alıyor. Her kategoride başarıyı hedefleyen bir altyapımız var. Bu tesisleri bize kazandıran, bize her zaman destek olan ve tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan Sayın Zeki Toçoğlu Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.


İlaçan, “Hedefimiz Sakaryaspor A Takımına oyuncu kazandırmak. Milli Takımımıza ve Türk futboluna iyi ahlaklı futbolcular yetiştirmek. Sadece Sakaryaspor altyapısı olabilmek değil tüm Sakarya’nın altyapısı olabilmek için uğraşıyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin bünyemize kazandırmış olduğu altyapı tesislerimizde yaz ve kış olmak üzere iki etapta futbol okulları düzenliyoruz. Kış okullarımızda Cumartesi ve Pazar, yaz okullarımızda ise haftada 3 gün olmak üzere eğitimler gerçekleştiriyoruz. Futbol okullarımıza 2005-2011 yılları arası doğumlu tüm öğrencilerimizi bekliyoruz” diye konuştu.




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