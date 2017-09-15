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15 Eylül 2017 14:41

Karaca Sokak ve Maliye Caddesi yenilendi

Adapazarı Karaca Sokak ve Maliye Caddesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan sıcak asfalt çalışmaları ile yenilendi.

Karaca Sokak ve Maliye Caddesi yenilendi

15 Eylül 2017 14:41


Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Şehir Senin İçin Yenileniyor’ sloganıyla başlatılan sıcak asfalt serim işlemleri devam ediyor. Bu kapsamda Adapazarı Karaca Sokak ve Maliye Caddesi’nde sıcak asfalt serim işlemlerini tamamladıklarını söyleyen Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Haydar Akbulut, “Daha önce SASKİ ve SEDAŞ tarafından altyapı çalışmaları tamamlanan 400 metrelik Karaca Sokak’ta başlattığımız çalışmalarda bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdik. Yol çizgilerinin çekilmesiyle birlikte arter son halini alacak. Adapazarı ve Serdivan ilçeleri arasında bulunan Maliye Caddesi’nde de 150 metrelik güzergahı 300 ton sıcak asfaltla buluşturduk. Çalışmalarımız programlarımız dahilinde devam edecek” dedi.




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