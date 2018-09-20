Karacasu çevresi yeni sosyal alanlara kavuşuyor

etap çalışmalarında yeni yolların ve yeşil alanların oluşturulması çalışmalarına başladı.

Akyazı Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Karacasu çevresi ıslah çalışmalarının bitmesi ile 2. etap rekreasyon çalışmalarının başlattı. Fatih Mahallesi Karacasu Deresi mevkiindeki 250 metre eski yolun yeşil alana dönüştürülmesi ve yeni yolun açılması çalışmaları başlatıldı. Fen işleri Müdürlüğünce yapılan açıklamada; yol açılması işlemlerinin bitmesi ile alt yapısı biten bölgelere sıcak asfalt serimi gerçekleşecek denildi.