Karadeniz'de sürüklenen gemi sahile oturdu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle denizde sürüklenen gemi sahile oturdu.

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava özellikle Türkiye'nin batısında etkili oluyor. Karadeniz'de olumsuz hava şartları nedeniyle sürüklenmeye başlayan tarama gemisi Karasu ilçesinde sahile yapılan dalgakıranlara çarptıktan sonra sahile oturdu. Karasu Limanı'na ait tarama gemisinde bulunan 5 gemi mürettebatı kendi imkanlarıyla sahile çıktı.