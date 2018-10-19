Karadeniz'in giderek yaklaştığı mahalle mendirek çakılmazsa sular altında kalacak

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi, giderek yaklaşan deniz sularının altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Mahalle muhtarı Ömer Tutkun, sahile kesimine taş dolgu ve mendirek yapılmaması halinde 10 yıl içinde sular altında kalacaklarını iddia etti.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi'nin sahil kesimi, denizin aşırı dalgalı olması sebebiyle hızla kum kaybı yaşıyor. Yaşanan kum kaybı nedeniyle Karadeniz suları, yazın turistler tarafından yoğun ilgi gören Karasu ilçesine bağlı mahalleye 200 metre daha fazla yaklaştı. 310 haneli mahalle yaşayan vatandaşlar, sahile mendirek ve taş dolgu yapılamaması halinde sular altında kalma tehlikesiyle yaşadıklarını söylediler. Yetkilerden yardım bekleyen Mahallesi Muhtarı Ömer Tutkun, taş dolgu ve mendirek yapılmazsa köyün 10 yıl içinde su altında kalma tehdidine gireceğini açıkladı.

“Bu mendirek yapılmazsa köyümüz 10 yıl sonra tehdit altına girecek”

İhsaniye Mahallesi Muhtarı Ömer Tutkun konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Karasu sahilimizde bizim köyümüz en güzel köylerden bir tanesidir. Burası turistler gelir yazın buraya. Bizim sahilimiz denizin aşırı dalgalı olmasından karadaki kumu sürekli içeriye doğru çekiyor. Şuanda hesaplarımıza göre 200 metre deniz köyümüze yaklaştı. Bu bizim köyümüzü tehdit eder hale geldi. Bununla alakalı yetkililerle görüştük ve hepsinin bilgisi var. Hatta proje hazırlanmış buraya, bir mendirek yapılacağı söyleniyor. Sakarya nehrinin denize döküldüğü boğazda her sene tıkanma oluyor. Burada balıkçı kardeşlerimiz sıkıntı yaşıyorlar. Bu sıkıntıyı yaşamaları için bizde geçici olarak buraya kepçeleri getirerek boğazı açtırıyoruz. Bunlar geçici tedbirler. Biz diyoruz ki buraya biran önce bu mendireğin acilen yapılması lazım. Bu mendirek yapılmazsa köyümüz 10 yıl sonra tehdit altına girecek. Şuan 310 haneli, yaklaşık bin nüfuslu bir köyümüz var. Sahilimizin güvenliğini sağlamak, kumun kaybı olmaması için biran önce buranın taş dolgu ve mendireğin yapılması lazım” dedi.

“Bizim korkumuz burada canlar gidecek”

Yıllardır konunun çözümü için mücadele ettiklerini belirten Karasu Yenimahalle Su Ürünleri 2. Kooperatifi Başkanı Ali Osman Karaman ise “Yıllardır bu işin mücadelesini veriyoruz. 2003'ten beri çalışmamıza rağmen devlet kurumlarının bu işe el atmadıklarını, birilerin burayı yapılmaması için elinden gelen her gayreti yaptıklarını ama maalesef biz bunun projesini çıkardığımız halde mücadele ediyoruz. Bu yöre bizim yöremiz. Bizim korkumuz burada canlar gidecek. Bu canları önleyelim. Yıllardır burada bir sürü balıkçının ailelerinin yetim kaldıklarını gördük. Lütfen yetkililere sesleniyoruz. Lütfen buraya el atın. Buradaki çalışmalar geçici devletin mazotunu boşuna harcıyoruz. Lütfen bu balıkçılara hizmet edin. Sakarya nehrine 40 milyon para giriyor. Eğer burası kapandığında buradaki balıkçıların açlık içinde kaldığını göreceksiniz. Devletin kasasından bizlere biraz para harcayın. Bu insanlara yazık. İnsanlar doğru düzgün balıkçılık yapamıyor. Böyle olunca gayri meşru yola sapmak zorunda kalıyorlar. Bunları engelleyemiyoruz. Balıkçılarda biz ekmek yiyeceğiz diyorlar. Biz de yetkililere bunları duyurmak istiyoruz. Duyun sesimizi” diye konuştu.