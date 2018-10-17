Karadenizlilerden Başkan Toçoğlu'na hemşehrilik beratı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'na Şalpazarlılar Derneği'nde katıldığı programda hemşehrilik beratı takdim edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Şalpazarlılar Derneği'ni ziyaret ederek dernek üyeleriyle bir araya geldi. Buluşmada İşkur İl Müdürü Tekin Kaya, SGK İl Müdürü Erhan Çavuş, Şalpazarlılar Derneği Başkanı Erdoğan Demirci, muhtarlar, dernek üyeleri ve çok sayıda davetli yer aldı. Şalpazarlılar Dernek Başkanı Erdoğan Demirci, “Adını da taşıdığımız derneğimiz Trabzon ilinin bir vadisidir. Küçük ve çok göç veren bir ilçedir. Akyazı, Hendek, Arifiye, Karasu, Kocaali, Kanarca gibi ilçelerimizde yoğun olarak yerleştik. 2000 yılında ise derneğimizi kurduk. Her etkinlikte desteğinizi gördük, teşekkürlerimizi sunuyorum. Bugün de böyle bir buluşmada sizlere hemşehrilik beratını takdim etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine başlayan Başkan Zeki Toçoğlu, “Sakarya'da farklı kültürler ve etnik kökenlerde insanlar huzur ve kardeşlik içerisinde yaşamlarını sürdürüyor. Hamdolsun Büyükşehir Belediyesi olarak STK'larımızla da güzel bir birlikteliğimiz var. Gelenekleri, kültürleri, dayanışması, heyecanı, kardeşliği ile Karadenizli hemşehrilerimiz Sakarya'nın en renkli kültürlerinden birini temsil ediyor. Bizler de uzun yıllardır birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün de şahsıma layık görülen hemşehrilik beratı dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Birlik ve beraberlik içerisinde şehre hizmet etmeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Zeki Toçoğlu, “Büyükşehir Belediyesi'nde 9 buçuk yılı geride bıraktık. Hamdolsun hep birlikte bu şehir için çalışmalar gerçekleştirdik, hizmetleri hayata geçirdik. İhtiyaçlara yönelik adımları her zaman önceledik. Şehrimizin çevresinde, doğasına zarar verecek şeylerden uzak durduk. Sakarya Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi toprağın ve yeşilin şehridir. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya, üretmeye, bu şehre hizmet etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.