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22 Aralık 2016 16:05

Karaman Arıtma Tesisi’nin üzeri kapatılıyor

Karaman Arıtma Tesisi’nin üzeri kapatılıyor

22 Aralık 2016 16:05

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Rüstem Keleş, Karaman Atıksu Arıtma Tesisinin üzerinin kapatılacağı projede devam eden çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.
SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş yaptığı açıklamada, “Karaman Atıksu Arıtma Tesisimizin bulunduğu bölgede zaman zaman çeşitli nedenlerle yaşanan koku sorununu hayata geçirdiğimiz 5 milyon liralık proje ile tarihe karıştırıyoruz. Geliştirdiğimiz proje ile Karaman Atıksu Arıtma Tesisi’nin üzerini tamamen kapatıyoruz. Çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor. İmalatlar devam ediyor. İnşa ettiğimiz kanalizasyon ağları ile şehrimizin atıksularını toplayarak Karaman Atıksu Arıtma Tesisimizde en ileri teknoloji ile arıtıyoruz. Tesisimizin bulunduğu bölgede zaman zaman çeşitli nedenlerle koku problemi yaşanıyordu. Bu konuya çözüm bulmak amacıyla yurtiçi ve yurtdışında birçok uygulamayı inceleyerek yeni bir proje hayata geçirdik. Karaman Atıksu Arıtma Tesisimizin üzerini tamamen kapatıyoruz. Şuanda imalatlar devam ediyor. İnşallah imalatların tamamlanmasıyla kısa süre içerisinde sistemimizin montajını yaparak devreye alacağız. Kurum olarak altyapı anlamında şehrimizin 16 ilçesinde birçok projeyi söz verdiğimiz gibi hayata geçirdik. Karaman Atıksu Arıtma Tesisi’nin üzerini kapatılacağı projede çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Proje kapsamında ayrıca 32 Evler, Yazlık ve Dörtyol’da bulunan terfi merkezlerimizde de benzer bir çalışmayı gerçekleştireceğiz. Yatırımımızın toplam maliyeti 5 milyon lira. Projemizin tamamlanmasıyla olası koku sorununu tarihe karıştırmış olacağız. Projemiz şehrimize ve bölgede yaşayan hemşerilerimize hayırlı olsun” dedi.



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