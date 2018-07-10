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10 Temmuz 2018 17:13

Karaman Park’ta çalışmalar başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Karaman Park’ta çalışmalar başladı.

Karaman Park’ta çalışmalar başladı

10 Temmuz 2018 17:13


Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaman’da inşa edileceği açıklanan yeni yaşam alanında çalışmalar başladı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeki Toçoğlu, 19 bin metrekarelik alan üzerinde hayat bulacak projenin kısa süre önce müjdesini paylaşmış, ihalesi gerçekleştirilmişti. Proje alanında temel için çalışmaların yapıldığını aktaran Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, kısa süre içerisinde projenin temel atma işleminin gerçekleştirileceğini açıkladı.


Karaman’da bölgenin ihtiyacına uygun, yeşillikler içerisinde bir çalışmayı hayata geçireceklerini belirten Karamehmetoğlu, “Projemiz 19 bin metrekare alan üzerinde hayat bulacak. Sosyal tesisi, çocuk oyun alanları, basketbol sahası, oturma ve piknik alanları, yürüyüş ve koşu yolları ve otoparkı ile bölgenin sosyal yaşantısına yeni bir boyut kazandıracağız. İnşallah yeni projemiz güzel ve keyifli buluşmalara ev sahipliği yapacak. Başladığımız çalışmaları da hızla tamamlayacağız. Hayırlı olsun” dedi.




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