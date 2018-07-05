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05 Temmuz 2018 15:12

Karaman ve Camili’de çöp poşet uygulaması başladı

Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Rıdvan Özüm, Karaman ve Camili’de başlattıkları çöp poşet uygulaması ile çöpler artık akşamları toplanacak.

Karaman ve Camili’de çöp poşet uygulaması başladı

05 Temmuz 2018 15:12


Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Rıdvan Özüm, Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak Karaman ve Camili’de çöp poşet uygulamasına geçildiğini söyledi. 2 Temmuz itibarı ile çöp poşet uygulamasına geçildiğini belirten Özüm, “Daha önce bazı pilot bölgelerde gündüz uyguladığımız çöp toplama saatlerimizi Karaman ve Camili’de 19.00 ile 24.00 saatleri arasına aldık. Bölge halkının da görüşü alınarak yapılan uygulama ile bölgede çöpler artık gece Salı, Cuma ve Pazar akşamları çöpler toplanacak. Gündüz uygulaması devam eden Korucuk’ta ise çöpler Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri toplanıyor. Karaman ve Camili’de başlattığımız çöp poşet uygulaması öncesi bölge halkıyla anket yapılarak uygulamayla ilgili görüş alındı. Tüm site girişlerine bilgilendirme afişleri dağıtılarak muhtarlıklara duyuru yapıldı.15 gün önce de bölgede vatandaşın kolaylıkla görebileceği alanlara tabela asılarak bilgilendirilme yapıldı”dedi.


Çöp toplama saatlerinin gündüz işe gidenlerin talepleri doğrultusunda akşama alındığını ifade eden Başkan Yardımcısı Özüm, önümüzdeki günlerde akşam saati uygulamasının Korucuk’ta da başlatılacağını söyledi.




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