Karapürçek altyapının ardından asfaltla buluşuyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu tarafından kısa süre önce Karapürçek’e müjdesi verilen asfalt çalışmaları başladı. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler Karapürçek’te Sakarya Caddesi ve Marmara Caddesi’ni yeni yüzüne kavuşturuyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan YOLBAK Başkanı Haydar Akbulut, altyapı imalatları tamamlanan arterleri kısa süre içerisinde yeni yüzlerine kavuşturacaklarını söyledi.

Akbulut, “SASKİ Karapürçek’te 33 milyonluk içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısı inşa ediyor. Hat imalatlarının tamamlandığı bölgeleri ise asfalt çalışmalarıyla yeni yüzlerine kavuşturuyoruz. Bu kapsamda tüm altyapı işlemlerinin tamamlandığı Sakarya Caddesi’nde ekiplerimiz mesailerini sürdürüyor. 2 bin 200 metrelik güzergâhta yaklaşık 4 bin ton asfalt atmayı planlıyoruz. Asfalt seriminin ardından kaldırım imalatlarının da tamamlanması ile arterimizi yeni yüzüne kavuşturacağız. İnşallah çalışmalarımızın neticesinde ilçemizin önemli güzergahları modern bir görünüme kavuşacak. Hayırlı olsun” dedi.