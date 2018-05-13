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13 Mayıs 2018 13:49

Karapürçek SGM için süreç başlıyor

Sakarya Büyükşehir Meclisinin mayıs oturumunda Karapürçek’te inşa edilecek Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) için süreç resmen başlayacak.

Karapürçek SGM için süreç başlıyor

13 Mayıs 2018 13:49


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 14 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek oturumda ilave 7 madde ile toplam 87 gündem karara bağlanacak. Meclis üyelerinin imar planı değişiklikleri, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarını görüşeceği toplantı saat 14.00’da başlayacak.Toplantıda Büyükşehir Belediyesi tarafından Karapürçek’te inşa edilmesi planlanan Sosyal Gelişim Merkezi için süreç resmen başlatılacak. Pamukova İtfaiye Grup Amirliği Hizmet Binası’nın yapımı için de arsa devri gerçekleştirilecek.


SASKİ’nin Taraklı’da inşa edeceği atıksu arıtma tesisi başta olmak üzere 8 milyonluk yeni yatırımı da meclis üyelerinin oylarına sunulacak.




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