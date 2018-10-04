Karapürçek'te alt yapı yenilendi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Karapürçek'te yapılan altyapı ve asfalt yatırımlarını yerinde inceledi. İnceleme sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Zeki Toçoğlu, halkın mutluluğu için çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini söyledi. Karapürçek'te dev bir altyapı çalışması gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Toçoğlu, "İlçemizin altyapı eksikliğini gidermek için 33 milyonluk proje ile içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının imalatına başlamıştık. Hamdolsun kısa süre içerisinde büyük mesafe kat ettik. İçmesuyu hatlarımızı ve 3 bin metreküp hacme sahip depoyu tamamlayarak yepyeni hatları devreye aldık. Kanalizasyon imalatlarımızın sonuna gelmek üzereyiz. Atıksu altyapısının tamamlanmasıyla Karapürçek'in atıksularını Akyazı Atıksu Arıtma Tesisi'ne ulaştırmış olacağız. Yine ilçemizin önemli ana arterlerinde yağmursuyu altyapısı da inşa ettik" dedi.

Başkan Toçoğlu yapılan bu çalışmaların vatandaşlara katkıda bulunacağını belirterek, “Uzun zamandır çok ciddi çalışmalar yürüttüğümüz Karapürçek ve Küçücek bölgemizde işin sonuna geldik. Büyükşehir Belediyesi olarak içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarını tamamen yeniledik. Bununla beraber doğalgaz da güzel ilçemize gelmiş oldu. Karapürçek'te artık doğalgaz kullanılmaya başlandı. Küçücek'te de ay sonuna kadar kullanılmaya başlanacak. Bütün bu çalışmalardan sonra artık üstyapı için Karapürçek Belediye Başkanımız Orhan Yıldırım'la beraber çalışmalara başlattık. Ana caddelerimizi bitirdik. Şimdi ise ara sokaklarda da çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Milletimizin ve vatandaşımızın rahat etmesi için çalışmalarımızı hızla tamamlayacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

Toçoğlu yapılan çalışmaların Sakarya'yı bir adım daha öne çıkaracağının altını çizerek, “Karapürçek'te 71 bin ton yaklaşık 8 milyon 500 bin TL değerinde sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdik. İlçemize hem kanalizasyon suyu hem yağmur suyu hem içme suyu ve bununla beraber doğalgazı da getirilmiş oldu. Bölgelerimizde uzun yıllar altyapı sıkıntısı yaşanmayacak. Hem doğalgazımız hem de yeni yaptığımız altyapı çalışmalarımız Karapürçek ve Küçücek'te yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olsun. İnşallah kalan kısımlarda da hem alt yapı hem de doğalgaz çalışmaları devam edecek” şeklinde konuştu.