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11 Temmuz 2018 17:43

Karasu 32 Evler Plajı Mavi Bayrak’la buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan düzenleme ve yenileme çalışmaları ile Karasu’nun bir diğer plajı olan 32 Evler, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Çevre ve Eğitim Vakfı’nın (TÜRÇEV) değerlendirmeleri sonucunda 2018 yılında Mavi Bayraklı plajlar arasında yer aldı.

Karasu 32 Evler Plajı Mavi Bayrak’la buluştu

11 Temmuz 2018 17:43


Karasu 32 Evler plajında düzenlenen Mavi Bayrak Töreni’ne Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Genel Sekreter Yardımcıları Ayhan Kardan, Ali Oktar, Karasu Kaymakamı Aziz Mercan, Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak mavi bayraklı plajlar için belirlenen 33 kriterin hepsinin sağlanmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Mavi Bayrağın olması deniz suyunun temiz olduğu, cankurtaran hizmetlerinin sağlandığı, engelli dostu bir plaj olduğu, çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik projelerinin olduğu, plajı kullananların ihtiyaçlarını giderebildiği bir plaj anlamına gelir. Çevre bilincini geliştirmeye ve şehrimizin turizm potansiyeline katkı sağlayacağına inandığımız Mavi Bayraklı plajlarımızı Sayın Başkanımızın önderliğinde arttıracağız” dedi.


Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu ise, “Her zaman söylediğimiz gibi; Zeki Toçoğlu demek yol demek, baraj demek ve su demektir. Bugün ilçemizde Mavi Bayraklı ikinci plajın açılışını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Doğu Karadeniz Caddesi’nde iki kilometrelik asfalt için Sayın Başkan Zeki Toçoğlu’na teşekkür ediyorum. Başkanımızla Karasu İlçemiz büyümeye devam edecektir” diye konuştu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’da yaptığı konuşmada, “Yeniden böyle bir program vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Göreve başladığımızdan beri özellikle çevre konusunda çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Çok kısa süre içerisinde Karasu da yaptığımız yatırımlar içerisinde ikinci kez Mavi Bayrak alma hakkı elde ettik. Mavi Bayrak için birçok kriterin yerine getirilmesi gerekiyor. Bizde bu kriterleri yerine getirerek vatandaşlarımızın daha sağlıklı ortamlarda tatil yapıp, vakitlerini değerlendirmeleri konusunda çalışıyoruz. Mavi bayrağın sahilimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah vatandaşlarımızın temiz ve sağlıklı tatil yapmaları için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.




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