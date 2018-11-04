Karasu Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinden anlamlı etkinlik

Sakarya'da Karasu Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri lösemi hastalığına dikkat çekebilmek adına anlamlı bir etkinliğe imza attı.

25 lise öğrencisi, lösemi hastalığına dikkat çekmek için taktıkları maskeler ile kısa süreliğine birer lösemi hastasını canlandırdı. Öğrencilerin farkındalık adına gerçekleştirdikleri etkinlik, vatandaşın da büyük ilgisini çekti.

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri anlamlı bir çalışmaya imza attı. Atatürk heykeli önünde toplanan öğrenciler, yüzlerine taktıkları beyaz maskeler ile birer lösemi hastasını canlandırdı ve bu hastalığa dikkat çekti.

Okul müdürü Yusuf Yurdasucu ve okul öğretmenlerinden Ayşe Gökalp ile birlikte bulvarda farklı bir etkinlik ortaya koyan öğrenciler, bu çalışma ile vatandaşlardan da büyük ilgi gördü. Ellerinde, “Gülümsemeleri, maskelerin ardında kalmasın”, “Lösemi değil, iyilik bulaşır”, “Yalnız değilsiniz” ve “Güneşli yarınları görebilmem için bir tuğla da siz koyun” yazılı pankartlar tutan öğrenciler adına Onat Güneş isimli öğrenci, lösemiyi tanıtan bir konuşma yaptı. Güneş, “Radyasyon, benzin ve türevleri ile böcek ilaçları gibi kimyasal maddeler, bazı kalıtsal hastalıklar ve bazı virüslere bağlı hastalıkların hep birlikte lösemiye neden oldukları çalışmalarla gösterilmiştir. Lösemi her yaşta görülmektedir. En sık çocukluk çağında 2-5 yaşlarında artmaktadır. 1 yaşın altında 10 yaşın üstündeki yeni vakalarda tedaviye cevap azalmaktadır. Ayrıca yayıldığı organlara ait belirtiler, örneğin baş ağrısı, kusma, karın ağrısı, görme bozuklukları önem taşıyabilir. Bu yakınmalarla müracaat ettikleri çocuk uzmanlarınca yapılan muayenede çoğunlukla karaciğer ve dalak büyümesi, lenf bezlerinde genişleme, kanama bulguları tespit edilebilir” dedi.

Öğrencilerden Ahmet Öksüz ise, okuduğu lösemili aile mektubu ile duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Öksüz, mektubunda lösemili çocukları olan bir ailenin sözlerine yer verdi. Ayrıca mektupta LÖSEV'e ve kurucu başkan Dr. Üstün Ezer'e de teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Okul müdürü Yusuf Yurdasucu ise etkinlik sonrası hastalığa dikkat çekerek, “Lösemi hastalığı, herkesin başına gelebilecek sinsi bir hastalık. Özellikle erken çocukluk döneminde görülüyor. Toplum adına farkındalık oluşturmak adına öğrenci ve öğretmenlerimizle birlikte böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin gösterdiği hassasiyet bizleri mutlu etti. Lösemi hastalarının ve ailelerinin yanlarında olduğumuz hissettirebildiysek ne mutlu bize” diye konuştu.