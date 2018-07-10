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10 Temmuz 2018 12:24

Karasu Doğu Karadeniz Caddesi yenilendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karasu’da Doğu Karadeniz Caddesi’nde başlattığı yenileme çalışmalarını tamamladı.

Karasu Doğu Karadeniz Caddesi yenilendi

10 Temmuz 2018 12:24

2 bin 200 metrelik güzergah 3 bin ton asfalt kullanılarak yeni yüzüne kavuşturuldu.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından ‘Şehir Senin İçin Yenileniyor’ sloganıyla şehir merkezi ve 16 ilçede gerçekleştirilen asfalt çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şehrin farklı bölgelerinde program dahilinde çalışmalarını sürdüren ekipler, Karasu’da Doğu Karadeniz Caddesi’nde başlattıkları yenileme işlemlerini tamamladı. YOLBAK Başkanı Haydar Akbulut, “Şehrimiz turizminin önemli bir adresi olan Karasu’yu her yıl binlerce misafir ziyaret ediyor. Bizlerde ilçemizi güzelleştirmek, ziyaretçilere rahat ve konforlu ulaşım imkanı sunmak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Karasu Sahili’ne ulaşımı sağlayan Doğu Karadeniz Caddesi’ni yeniledik. 2 bin 200 metrelik güzergahı 3 ton sıcak asfaltla buluşturduk. Hem ilçemizi ziyaret eden misafirlerimize hem de hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.




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