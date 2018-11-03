İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karasu emniyetinden 'Huzur' operasyonu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde polis ekipleri ‘Huzur’ uygulaması yaptı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekipleri ‘Huzur' uygulaması yaptı.


Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerİ, ilçede bulunan gazinolar ve kahvehanelerde ‘Huzur' uygulaması yaptı. Uygulama süresince polis ekipleri umuma açık 18 mekanda 342 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yaptı.


100'den fazla aracı kontrol eden ekipler, ilçe genelinde hiçbir olumsuzluk ile karşılaşmadı. Uygulamaların devam edeceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.