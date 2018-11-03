Karasu emniyetinden 'Huzur' operasyonu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekipleri ‘Huzur' uygulaması yaptı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerİ, ilçede bulunan gazinolar ve kahvehanelerde ‘Huzur' uygulaması yaptı. Uygulama süresince polis ekipleri umuma açık 18 mekanda 342 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yaptı.

100'den fazla aracı kontrol eden ekipler, ilçe genelinde hiçbir olumsuzluk ile karşılaşmadı. Uygulamaların devam edeceği belirtildi.