Karasu Plajı’nda 2017 yılında da Mavi Bayrak dalgalanacak

Karasu Sahil Park’ta düzenlenen Mavi Bayrak Ödül Töreni’ne Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ali Akdeniz, SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Uğur Korkmaz, Karasu Kaymakamı Şafak Gürçam, Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak Karasu Sahilimizde mavi bayraklı plajlar için belirlenen 33 kriteri sağlamış ve sürdürüyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mavi Bayraklı plajın deniz suyunun temiz olduğu, cankurtaran hizmetlerinin verildiği, engelli dostu bir plajın olduğu, çevre yönetimine önem verildiği, çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik etkinliklerin yapıldığı bir plaj olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Denizlerin ulaşım, ticaret, balıkçılık, yüzme gibi farklı alanlarda kullanıldığını vurgulayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ali Akdeniz, “Ülkemizde sanayinin, nüfusun, deniz faaliyetlerinin artması ile denizlerimiz kirleniyor. Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı uzun yıllar önce Mavi Bayrak çalışmasını başlattı. Ülkemizde 1994’ten bu yana bu çalışmaya katılıyor. Bu sürecin koordinasyonunu TÜRÇEV sağlıyor. Adil bir çalışmanın sonucunda kriterler sağlanmışsa Mavi Bayrak veriliyor. Mavi Bayrak yurtiçi ve dışından gelecekler için teşvik edici bir mekanizma” diye konuştu.

Akdeniz, “Son yıllarda yaptığımız çalışmalarda önemli iyileştirmeler gerçekleştirdik. Gemi atıkları için bertaraf tesisi kurduk. Mavi kart sistemi ile yat ve gezi teknelerinin atkılarının toplanmasını sağladık. Denizlerde yaşanan kazalarda ortaya çıkacak kirliliklerin önlenmesi için bölgesel ani müdahale planları hazırladık. Atık su ve katı atık hizmetinde ülkemizde önemli gelişmeler sağlandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi de şehrin genelinde atıksu altyapısını büyük oranda tamamladı. İnşallah Sakarya’da bulunan 6 plajda yakın gelecekte mavi bayrağa kavuşacaktır. Bu yıl 454 plajımız mavi bayrağa sahip. Sayı her yıl artıyor. Daha da artacak. Mavi Bayrak almak ciddi çalışmaların eseridir. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi’ni ve Karasu Belediyesi’ni çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

33 kriteri yerine getirerek bir kere daha Mavi Bayrak almaya hak kazandıklarını söyleyen Karasu Belediyesi Başkanı Mehmet İspiroğlu ,“Dünyada temelleri 1985 yılında atılan ve 44 ülkede uygulanan Mavi Bayrak çalışması Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve ekibinin yoğun çalışmaları neticesinde 2 yıldır şehrimizde dalgalanıyor. Karasu adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeki Toçoğlu’na çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Önceki yıl aranan bütün kriterleri yerine getirerek yapılan değerlendirmeler sonucu Karasu sahillerinde Mavi Bayrak dalgalandığını hatırlatan Başkan Toçoğlu, “Başarı yakalandı ama sürdürülebilir olmak çok önemli. Bu yılda Karasu Plajımız temizliği, düzeni, güzelliği ve güveni ile Mavi Bayrak almaya hak kazandı. İnşallah bundan sonraki yıllarda da bu düzen korunarak Mavi Bayrak almaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Toçoğlu, “Büyükşehir hinterlandına girdikten sonra şehrimizin birçok bölgesinde Çevre Şehircilik Bakanlığımız ve Büyükşehir Belediyesi el birliği ile ilçelerimizdeki kanalizasyon altyapılarını tamamlayarak atıksuların arıtılmış bir şekilde Sakarya Nehri’ne verilmesi sağlandı. Bu noktada Türkiye’de çok örnek bir yere sahibiz. Tek eksik Kocaali ilçemiz kaldı. Orası da tamamlanınca atık su sistemini tamamlamış olacağız. Bunlar yoğun bir emekle oluyor. İnşallah Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri arasına şehrimizi sokmak için gayretlerimizi sürdüreceğiz ve inşallah gayretlerimiz neticesinde Mavi Bayrak her yıl burada dalgalanmaya devam edecek” dedi.

Mavi Bayrak Ödül Töreninde gerçekleştirilen konuşmaların ardından açılan resim sergisinde dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi. Daha sonra ise 2017 yılının Mavi Bayrağı Karasu Sahil Park’ta göndere çekildi.