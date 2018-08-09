Karasu Sanayi Caddesi yenilendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından ‘Şehir Senin İçin Yenileniyor’ sloganıyla şehir merkezi ve 16 ilçede sürdürülen asfalt çalışmaları devam ediyor. Şehrin kuzey ucunda bulunan Karasu da Sanayi Caddesinin sokakları yenilendi. Bin 200 metre uzunluğunda ki artere 3 bin 500 ton sıcak asfalt dökülerek kullanıma hazır hale geldi. Arter çalışmasının bitimi hakkında konuşan Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Haydar Akbulut, “Karasu İlçemizde ki asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Karasu Sanayi caddesinde başlattığımız arter çalışmamız tamamlandı. Bin 200 metre uzunluğunda ki yola 3 bin 500 ton sıcak asfalt dökülerek kullanıma hazır hale getirdik. Karasu halkımıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.