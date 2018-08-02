Karasu sanayide altyapı çalışmaları tamamlandı

Rüstem Keleş Karasu Sanayi Sitesi’nde yağmursuyu altyapı çalışmalarını tamamladıklarını, Büyükşehir ekiplerinin ise kısa süre içerisinde sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştireceklerini ifade etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Karasu Sanayi Sitesi’nde yağmursuyu altyapısı çalışmalarını tamamladıklarını açıkladı. Daha önce Modern Sanayi ve Atatürk Sanayi Sitesinde de altyapı çalışmaları gerçekleştirdiklerini hatırlatan Keleş, “Esnaflarımızın yağışlı havalarda da sıkıntı yaşamadan en güzel şekilde hizmet sunabilmelerini sağlamak için yatırımlarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Dr. Rüstem Keleş, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu’nun daha önce Karasu Sanayi Sitesi’ne gerçekleştirdiği ziyarette esnaflardan alt ve üst yapıya ilişkin talepler gelmişti. Başkanımız sorunun çözümüne yönelik adımlar atılacağını ifade etmişti. Bunun üzerine sanayi sitesini öncelikle sağlam altyapıyla buluşturmak için yağmursuyu projemizi hazırladık ve çalışmalarımıza başladık. Karadeniz kenarında bulunan deşarj noktasında başlayan çalışmalarımızı tüm siteyi de içine alacak şekilde kısa süre içerisinde tamamladık. Çalışmalarımız kapsamında 2,3 kilometre uzunluğunda yağmursuyu hattı inşa ettik. Esnaflarımız artık yağmursuyu anlamında hiçbir sıkıntı yaşamayacaklar. Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz de kısa süre içerisinde sıcak asfalt çalışması gerçekleştirecekler. Böylece alt ve üst yapısıyla vatandaşlarımıza en güzel şekilde hizmet sunulabilecek bir sanayi sitesi ortaya çıkmış olacak” diye konuştu.