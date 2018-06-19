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19 Haziran 2018 16:56

Karasu sanayide altyapı çalışması başladı

Karasu Sanayi Sitesinde yağmursuyu çalışmalarına başlandı.

Karasu sanayide altyapı çalışması başladı

19 Haziran 2018 16:56


Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Karasu Sanayi Sitesi’nde Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri tarafından yağmursuyu çalışmalarına başlandığını açıkladı. Daha önce sanayi sitesine gerçekleştirdiği ziyarette esnaflardan asfalt ve yağmursuyu altyapısı talebi geldiğini söyleyen Başkan Toçoğlu, “Esnaflarımız taleplerini iletince bizler de kendilerine bu sorunun çözümüne yönelik adımlar atacağımıza dair söz verdik. Çalışmalarımıza başladık, sanayi sitemizi alt ve üstyapısıyla şık bir görünüme kavuşturacağız. Hayırlı olsun” diye konuştu.


Sakarya’nın altyapı anlamında ciddi mesafeler kat ettiğini vurgulayan Toçoğlu, “İnşa ettiğimiz yağmursuyu hatlarımız da bunun bir göstergesi. Şehrimizin birçok noktasını yağmursuyu altyapısı ile buluşturuyoruz. Bunu yaparken esnaflarımızın da yanında oluyoruz. Bilindiği üzere daha önce Modern Sanayi ve Atatürk Sanayi Sitelerini de yağmursuyu altyapısıyla buluşturmuş, üstyapılarıyla modern bir görünüm kazandırmıştık. Söz verdiğimiz üzere Karasu Sanayi Sitesi’nde de 2 kilometre uzunluğunda yağmursuyu altyapısı inşa ediyoruz. Bölgede topladığımız suları bu hat vasıtasıyla Karadeniz’e deşarj edeceğiz. Ekiplerimiz sahada. Deşarj noktasından aldığımız hattı sanayi sitemize ulaştıracağız. Böylece bu anlamda yaşanan sıkıntılara son vereceğiz. Büyükşehir ekiplerimiz ise altyapı çalışmalarının ardından asfalt çalışması gerçekleştirecek” ifadelerini kullandı.




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