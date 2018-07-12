Karasu sanayide altyapı tamamlanıyor

Sitede Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından gerçekleştirilen çalışmaları da yerinde inceleyen Başkan Toçoğlu’na SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Genel Sekreter Yardımcıları Ayhan Kardan ve Ali Oktar ile Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu eşlik etti. Sanayi sitesi esnafına daha önce gerçekleştirdikleri ziyarette verdikleri sözü tutmak için çalışmaları başlattıklarını söyleyen Başkan Toçoğlu, “İnşallah sitemiz hem altyapısı hem de üst yapısıyla esnaflarımıza ve Karasulu hemşehrilerimize en güzel şekilde hizmet edecek” diye konuştu.

Çalışmalara ilişkin detayları paylaşan Başkan Toçoğlu, “İçmesuyu ve kanalizasyon yönelik altyapı yatırımlarımızın yanı sıra şehrimizin yağmursuyu altyapısını genişletmek için de ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Karasu Sanayi Sitesi’nde de yağışlı havalarda yaşanan problemleri çözüme kavuşturmak için esnaflarımızdan gelen talep üzerine harekete geçtik. Bölgeye 2 kilometre uzunluğunda yağmursuyu altyapısı inşa ediyoruz. Toplanan suların Karadeniz’e deşarj edileceği bölgeden aldığımız hattımızı sanayi sitesine ulaştırdık. 2 ekibimiz site içerisinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Şu ana kadar hattın 1,3 kilometrelik kısmı tamamlanmış durumda. Kısa süre içerisinde diğer kısmını da tamamlayarak sanayi sitemizi sağlam altyapıyla buluşturacağız. Daha sonra asfalt ekiplerimiz devreye girecek ve sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştirecek. Böylece üst yapıda da hiçbir sıkıntı kalmayacak. Bu çalışmalarımızın esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.