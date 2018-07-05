Karasu, Sapanca ve Geyve MYO mezunlarını uğurladı

Sakarya Üniversitesinde 2017-2018 eğitim ve öğretim dönemi sonunda mezun olan öğrenciler için törenler düzenleniyor. Karasu, Sapanca ve Geyve Meslek Yüksek okulundan mezun olan öğrenciler için mezuniyet töreni gerçekleşti. Yapılan törenlere çok sayıda öğrencilerin yakınları katıldı.

“Sapanca’da görkemli tören”

Sapanca MYO öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi. Törene Sapanca Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Yavuz, Sapanca MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Özen, Sapanca İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nuri Dede, Sapanca Meslek Yüksekokulu’nun yapımına büyük katkıları olan Mehmet Tok, Sapanca’nın önde gelen iş adamları, akademisyenler ve mezun öğrencilerin aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende açılış konuşmasını yapan Sapanca MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Özen, Sapanca Meslek Yüksekokulu’nun Sakarya Üniversitesi olarak bu sene son mezunlarını verdiğini, önümüzdeki yıldan itibaren Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi adı altında eğitim vereceklerini söyledi. Özen, her sene eğitim kalitesini yükselterek daha da iyiye giden Sapanca Meslek Yüksekokulu’ nda altı bölüm olarak eğitim verildiğini bu yıl 254 öğrenci mezun ettiklerini ifade etti. Gelecek yıl yeni bölüm açılacağının müjdesini veren Özen, Yüksek Öğretim Kurumu’ndan Medya ve İletişim Bölümü’nün açılması ile ilgili kararın çıktığını 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde bu bölüme öğrenci alınacağı söyledi. Kredi Yurtlar Kurumu’nun 500 kişilik kız yurdunun yeni dönemde açılacağı bilgisini veren Özen, “Sapanca Meslek Yüksekokulu, gerek eğitim kalitesi, gerekse sosyal imkanlar bakımından tercih edilen bir okul olarak Sapanca’ya katkısı daha da artacaktır “ diye konuştu. Daha sonra öğrencilerin coşkuyla keplerini fırlatması ile tören sona erdi.

“Karasu’da 131 öğrenci mezun oldu”

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Karasu Meslek Yüksekokulu 2017-2018 Eğitim- Öğretim yılı mezuniyet töreni yapıldı. SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen törene Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, Karasu Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Zafer Tatlı, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı. Törende konuşan Karasu Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Zafer Tatlı, “Bu yıl Karasu Meslek Yüksek Okulu, Bilgisayar Teknoloji Programından 31, Makine Programından 32, Kaynak Teknolojisi Programından 15, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programından 18, Turizm Otel İşletmecilik Programından 35 olmak üzere toplam 131 öğrenci mezun oldu. Hepsinin yolu ve bahtı açık olsun. Meslek Yüksek Okulu mezunlarımızı sevgiyle ve idealleriyle uğurluyorum. Okulumuzun misyonu katılımcı, paylaşımcı, araştırmacı, özgür ve çağdaş bir eğitim öğretim kültürü oluşturmak suretiyle toplumsal değerlere saygılı, evrensel düzeyde bilgiye ve uygulama becerisine sahip, ahlaki mesleki nitelikleri yüksek bireyler yetiştirmektir. Bu misyonun gereklerinden biri olarak da üniversitemiz meslek yüksekokulları ile iş dünyası arasında iş birliği yapılmaktadır’’ dedi. Bilgisayar Programcılığı Programı öğrencisi Mustafa Uluğ okul birincisi oldu. Tören, mezuniyet yemini ve kep fırlatılmasının ardından sona erdi.

“Geyve MYO mezuniyet töreni gerçekleşti”

Sakarya Üniversitesi Geyve Meslek Yüksek Okulu 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

SAÜ Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonu‘nda gerçekleşen törene Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Geyve Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nermin Akyel, Hendek Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nihat Kurt, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı. Törende konuşma yapan Geyve Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nermin Akyel, ‘’Öğrencilerimizi çok değerli, donanımlı bilgilerle hayata uğurlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sakarya Üniversitesi, Türkiye’de 3+1 Modeli diye bilinen farklı ve öncü bir uygulamalı eğitim modeli geliştirmiştir. Bu model ile öğrenciler okul aşamasında iş dünyasıyla tanışma fırsatını yakalamıştır. Sakarya Üniversitesi bu modeli ile uygulamalı eğitime öncülük etmiş durumdadır. Akademik başarı her zaman hayatta başarının öncüsü değildir. Hayatta başarılı olmak için bir takım değerlere sahip olmamız gerekiyor. Bu değerleri de sizlere en güzel haliyle verebildiğimizi zannediyoruz. Dürüst, çalışkan, üretken insanlar hayatta başarılı olurlar. Umarım bundan sonraki yaşamınızda ülkemiz için, aileniz için, kendiniz için en doğru olanı en güzel şekilde başarırsınız. Sizlere gönüllerinizce bir gelecek, sağlıklı mutlu bir yaşam diliyorum’’ ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere plaket ve teşekkür belgesi verildi. Emlak ve Emlak Yönetimi Programı öğrencisi İhsan Öz okul birincisi oldu. Tören, mezuniyet yemini ve kep fırlatılmasının ardından sona erdi.