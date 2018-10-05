Karasu SGM'de çalışmalar sürüyor

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Sosyal Gelişim Merkezinde (SGM) inşa çalışmaları devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Karasu'nun sosyal hizmetlerini tek çatı altında toplayacak Sosyal Gelişim Merkezi'nde çalışmalar devam ediyor. Aşağıincili Mahallesi'nde 5 bin metrekarelik alanda inşa edilen Karasu SGM'de kaba inşaatın tamamlandığını belirten Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Mutlu, ince işçiliklerin ve çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Murat Mutlu, “4 bloktan oluşan Sosyal Gelişim Merkezimizde inşa çalışmalarımız devam ediyor. Betonarme kaba inşaatı tamamladık. Çelik imalat montajlarımız ise devam ediyor. A, B ve D blokları ise büyük oranda sona erdi. İçerisinde SAMEK sınıfları, kafeterya, çok amaçlı salon, seminer salonu, teknik ofisleri, 250 kişilik konferans salonu, derslikler ve bol yeşil alanı olan projemiz Karasu'nun sosyal yaşantısına yeni bir soluk getirecek. İnşallah bu güzel eseri hızla Karasulu hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.