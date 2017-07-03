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03 Temmuz 2017 17:04

Karasu Vatan Caddesi yeni yüzüne kavuşuyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Haydar Akbulut, Karasu ilçe içi ulaşımında önemli rol oynayan bir arterde daha sıcak asfalt çalışmalarına başladıklarını kaydetti.

Karasu Vatan Caddesi yeni yüzüne kavuşuyor

03 Temmuz 2017 17:04


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından kuzey ilçelerinde gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte hem şehir merkezinde hem de şehrin dört bir yanında bulunan Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki yollarda sıcak asfalt serim işlemleri gerçekleştirdiklerini vurgulayan YOLBAK Dairesi Başkanı Haydar Akbulut, bu kapsamda sıcak asfalt çalışmalarına başladıkları Karasu Vatan Caddesi’nde gerçekleştirilen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağı bilgisini verdi.


Asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte Karasu Plaj Caddesi’nde çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve caddeyi yeni yüzüne kavuşturduklarını hatırlatan Akbulut, “Kısa süre önce de Karasu’nun Kurudere ve Kızılcıklı Mahalleleri arasında bulunan 10 kilometrelik güzergahta sıcak asfalt serim işlemlerimize başladığımızı duyurmuştuk. Karasu’da gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İlçe ulaşımında önemli bir yere sahip olan Vatan Caddesi’nde sıcak asfalt serim işlemlerimize başladık. Bin 260 metre uzunluğundaki duble yolda altyapı imalatlarımız tamamlandı. Çalışmalarımız kapsamında caddeyi 4 bin ton sıcak asfalt ile buluşturacak, ilçe ulaşımındaki önemli bir arteri daha önümüzdeki günlerde modern yüzüyle vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. İlçelerimizde ve şehir merkezinde programımız dahilinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hayırlı olsun” dedi.




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