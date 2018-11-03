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Karasu'da 260 gram kubar esrar ele geçirildi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekipleri operasyonda 260 gram kubar esrar ve silah ele geçirdi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekipleri operasyonda 260 gram kubar esrar ve silah ele geçirdi.


Edinilen bilgilere göre, Karasu İlçe Jandarma Asayiş ekipleri, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ekipleri ve KOM ekipleri, narkotik köpeği ile Yassıgeçit ve Yenidoğan Mahallesi'nde ikamet eden Z.T. ve H.E. isimli şahısların evlerine operasyon düzenledi. İkamette yapılan aramada 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 260 gram kubar esrar, 1 adet tabanca namlusu ve 1 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.


Konuyla ilgili savcı talimatıyla Z.T. isimli şahıs hakkında ‘kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan, H.E. isimli şahıs hakkında da 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından işlem başlatıldığı öğrenildi.

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