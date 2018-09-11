Karasu'da 6 mahallenin şebekesi yenilendi

SASKİ tarafından şehir genelinde sürdürülen içmesuyu şebekesi yenileme çalışmaları kuzey bölgelerinde de devam ediyor. Bu kapsamda Karasu'nun 6 mahallesinde toplam 30 kilometre uzunluğunda içmesuyu şebekesi inşa edildi. Bir yandan dev projeleri hayata geçirdiklerini bir yandan da mahallelerin içmesuyu şebekelerini yenilediklerini söyleyen SASKİ İlçe İşletmeler Dairesi Başkanı Bayram Koncuk, “Yapılacak yatırımlarla önümüzdeki dönemde ülkemizin en önemli sanayi üslerinden birisi olacak kuzey bölgemizde içmesuyu anlamında hiçbir sıkıntı yaşanmaması için çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda eskiyen ve günümüzde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalan şebeke hatlarını da yeniliyoruz” dedi.

Karasu'nun 6 mahallesinde gerçekleştirdikleri şebeke yenileme çalışmalarını tamamladıklarını vurgulayan Koncuk, “Kuzuluk, Kabakoz, Yalı, Yenimahalle, Aziziye ve İncilli Mahallelerinin dönemin ihtiyaçlarına göre en az 30 yıl önce döşenen, deforme olmuş ve günümüzde ihtiyaçları karşılayamayan içmesuyu şebekelerini baştan aşağıya yeniledik. Çalışmalarımız kapsamında 30 kilometrelik içmesuyu hattı inşa ettik. İhtiyaçlara uygun bir altyapıyı bu mahallelerimize kazandırdık. Daha kaliteli ve kullanılabilir bir şebeke ile daha önce yaşanan arızaların önüne geçtik. Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmeti daha da üst seviyelere taşımak, kuzey bölgelerimizin içmesuyu anlamında uzun yıllar boyunca hiçbir sıkıntı yaşamamasını temin etmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.