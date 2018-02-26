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26 Şubat 2018 14:55

Karasu’da 6 mahalleye yeni içmesuyu şebekesi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) İlçe İşletmeler Dairesi Başkanı Bayram Koncuk, Karasu’nun 6 mahallesinde hatların yenileneceği içmesuyu projesinde devam eden çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Karasu’da 6 mahalleye yeni içmesuyu şebekesi

26 Şubat 2018 14:55


Proje kapsamında Karasu’nun Kuzuluk, Yalı, Kabakoz, Aziziye, Yenimahalle ve İncilli Mahallelerinde içmesuyu şebeke hatlarının yenileneceğini belirten SASKİ İlçe İşletmeler Dairesi Başkanı Bayram Koncuk, “Ekiplerimiz şu an proje kapsamındaki birçok bölgede çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyorlar. İnşallah en hızlı şekilde projeyi tamamlayarak söz konusu bölgelerin içmesuyu altyapısına güvence sağlamış olacağız” dedi.


Dönemin ihtiyaçlarına göre en az 30 yıl önce inşa edilen hatların artık ihtiyaçlara cevap vermeyecek duruma geldiğini vurgulayan Koncuk, “Ayrıca mevcut hatlar deforme olduğu için su kayıpları da yaşanıyor. Yaptığımız çalışmalarla inşallah hem ihtiyaçları çok uzun yıllar karşılayacak kaliteli ve sağlam bir altyapı inşa edecek, hem de yaşanan su kayıplarının önüne geçeceğiz. Şu ana kadar toplam uzunluğu 30 kilometre olacak hatların 7 kilometrelik kısmını tamamladık. Yine Karasu’nun Yuvalıdere Mahallesi’nde depolar arası hat çalışması gerçekleştirdik. Bu çalışmayla 1 kilometrelik bir hat inşa ederek terfili depo sistemini cazibeli hale getirdik. Burada sonuna geldiğimiz çalışmalar tamamlandığında bölgeye Çatalövez deposundan su verilecek. Sistemi cazibeli hale getirdiğimiz için enerji tasarrufu sağlamış olacağız” diye konuştu.




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